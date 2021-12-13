Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Первенство пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Алёна Косторная. Фото © ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo
Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная не выступит на чемпионате России из-за травмы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Какое повреждение получила 18-летняя спортсменка, не уточняется.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
"Они сметут всех": Канадские фигуристы уверены, что россиянки займут весь пьедестал почёта на Олимпиаде
В нынешнем сезоне Косторная выиграла две медали на этапах Гран-при, став третьей в Канаде и второй во Франции. Она пробилась в финал серии, но соревнования отменили из нового штамма коронавируса "омикрон".
Фигурное катание. Интересное по теме
"Они сметут всех": Канадские фигуристы уверены, что россиянки займут весь пьедестал почёта на Олимпиаде
сегодня в 10:26
Опоздали на три месяца: Почему за наше мужское фигурное катание боязно перед Олимпиадой
10 декабря, 15:54
"Чуда не случилось": Волосожар требуется операция после неудачного выступления на "Ледниковом периоде"
10 декабря, 15:13
Комментариев: 0