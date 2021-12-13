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Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Первенство пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

13 декабря, 16:20

Алёна Косторная. Фото © ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo

Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная не выступит на чемпионате России из-за травмы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Какое повреждение получила 18-летняя спортсменка, не уточняется.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

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В нынешнем сезоне Косторная выиграла две медали на этапах Гран-при, став третьей в Канаде и второй во Франции. Она пробилась в финал серии, но соревнования отменили из нового штамма коронавируса "омикрон".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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