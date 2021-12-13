Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная не выступит на чемпионате России из-за травмы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

"Они сметут всех": Канадские фигуристы уверены, что россиянки займут весь пьедестал почёта на Олимпиаде

В нынешнем сезоне Косторная выиграла две медали на этапах Гран-при, став третьей в Канаде и второй во Франции. Она пробилась в финал серии, но соревнования отменили из нового штамма коронавируса "омикрон".