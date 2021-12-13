Болельщики "Спартака" создали петицию с требованием оставить Виторию главным тренером

Фанаты московского "Спартака" зарегистрировали петицию на имя владельца клуба Леонида Федуна с просьбой оставить португальца Руя Виторию главным тренером команды. Соответствующий документ появился на сайте change.org.

"Уважаемый Леонид Арнольдович! Мы, болельщики футбольного клуба "Спартак", просим вас, как владельца клуба, принять наиболее взвешенное решение о судьбе главного тренера команды Руя Витории. В СМИ стали появляться разного рода вбросы о якобы уже заключённом контракте клуба с итальянским специалистом Паоло Ваноли и скорой отставке нынешнего главного тренера. Подавляющее большинство болельщиков хотели бы видеть Руя Виторию главным тренером команды и далее", — говорится в тексте петиции.

По словам автора петиции, несмотря на сложную ситуацию в РПЛ, она может легко быть выправлена уже сегодня в матче с "Сочи". Кроме того, болельщики отмечают выдающиеся результаты "Спартака" в Лиге Европы, где команда прошла в 1/8 финала.

"Самое время дать возможность исправить сложную ситуацию и сделать окончательные выводы по работе главного тренера не сейчас, а хотя бы по истечении этого сложного сезона. Мы надеемся, что вы проявите мудрость и понимание и дадите шанс Рую Витории доработать сезон до конца", — также указывается в тексте петиции.