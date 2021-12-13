Клебо пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Германии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира, который состоится в ближайшие выходные в немецком Дрездене. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской лыжной ассоциации.

Что стало причиной такого решения — не сообщается. Добавим, что в составе скандинавской команды на этап в Германии заявлены Финн Хаген Крог, Томас Ларсен, Эвен Нортуг, Хокон Скаанес, Синдре Скар, Ховард Таугбель.