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Клебо пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Германии

Спортсменов ждёт личный и командный спринт. Обе гонки пройдут свободным стилем.

13 декабря, 14:54
<p>Йоханнес Хесфлот Клебо. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Йоханнес Хесфлот Клебо. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира, который состоится в ближайшие выходные в немецком Дрездене. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской лыжной ассоциации.

Что стало причиной такого решения — не сообщается. Добавим, что в составе скандинавской команды на этап в Германии заявлены Финн Хаген Крог, Томас Ларсен, Эвен Нортуг, Хокон Скаанес, Синдре Скар, Ховард Таугбель.

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Отметим, что этап Кубка мира в Дрездене состоится 18–19 декабря. В программе соревнований спринт и командный спринт свободным стилем.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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