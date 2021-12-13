ЕС ввёл санкции против нескольких компаний из России

ЕС ввёл санкции против нескольких российских компаний, в частности против "Велады", "Меркурия" и "Евро плюс", за разведку и добычу ресурсов Сирии. Об этом говорится в решениях, опубликованных в официальном журнале ЕС.

Также санкции были приняты в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, связаны с частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Причиной ограничительных мер стало якобы нарушение членами группы прав человека в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике, Судане, Мозамбике и на Украине. Лицам, подпавшим под санкции, запрещено въезжать в страны ЕС и сотрудничать с ними.