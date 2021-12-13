Боррель сообщил о работе ЕС, США и Британии над новыми санкциями против России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что лидеры стран ЕС совместно с США и Великобританией изучают новые санкции против России. Однако, как он отметил, на данный момент никаких конкретных решений нет.

"Мы не примем сегодня никаких конкретных решений по санкциям. Мы изучаем с США и Великобританией, какие меры могут быть приняты, когда и как, в скоординированном режиме", — сказал он после прибытия на встречу министров иностранных дел стран ЕС.

Боррель подчеркнул, что ЕС находится "в режиме сдерживания" Москвы от применения военной силы на территории Незалежной. По его словам, эта тема станет одной из главных на встрече глав МИД Евросоюза.