Министр обороны Украины Резников заявил о провале политики НАТО по отношению к РФ

В настоящий момент политика НАТО в отношении России не приносит необходимых Украине результатов. Об этом заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать", — сказал глава украинского военного ведомства в интервью газете Financial Times.

Министр добавил, что подобный план провалился в 2008 году, когда РФ ввела войска и вытеснила грузинских военных с территории Южной Осетии, после того как Германия и Франция заблокировали вступление Грузии в НАТО. В связи с этим Резников обвинил Берлин в "заморозке" поставок оружия на Украину.