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Министр обороны Украины Резников заявил о провале политики НАТО по отношению к РФ

Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Москву, не работает, подчеркнул глава оборонного ведомства Незалежной. А также обвинил ФРГ в "заморозке" поставок оружия Киеву.

12 декабря, 18:15

Фото © Facebook / Резніков Олексій

В настоящий момент политика НАТО в отношении России не приносит необходимых Украине результатов. Об этом заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать", — сказал глава украинского военного ведомства в интервью газете Financial Times.

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Министр добавил, что подобный план провалился в 2008 году, когда РФ ввела войска и вытеснила грузинских военных с территории Южной Осетии, после того как Германия и Франция заблокировали вступление Грузии в НАТО. В связи с этим Резников обвинил Берлин в "заморозке" поставок оружия на Украину.

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"Они (Германия. — Прим. Лайфа) продолжают строить "Северный поток – 2" и в то же время блокировать поставки нам оборонительных видов вооружений. Это очень несправедливо", — отрезал министр.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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