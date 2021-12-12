Министр обороны Украины Резников заявил о провале политики НАТО по отношению к РФ
Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Москву, не работает, подчеркнул глава оборонного ведомства Незалежной. А также обвинил ФРГ в "заморозке" поставок оружия Киеву.
Фото © Facebook / Резніков Олексій
В настоящий момент политика НАТО в отношении России не приносит необходимых Украине результатов. Об этом заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.
"Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать", — сказал глава украинского военного ведомства в интервью газете Financial Times.
Министр добавил, что подобный план провалился в 2008 году, когда РФ ввела войска и вытеснила грузинских военных с территории Южной Осетии, после того как Германия и Франция заблокировали вступление Грузии в НАТО. В связи с этим Резников обвинил Берлин в "заморозке" поставок оружия на Украину.
"Они (Германия. — Прим. Лайфа) продолжают строить "Северный поток – 2" и в то же время блокировать поставки нам оборонительных видов вооружений. Это очень несправедливо", — отрезал министр.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о совместном с Западом плане Киева по сдерживанию РФ. Он заметил, что целью его страны является "мир через силу", а также членство в ЕС и НАТО.
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