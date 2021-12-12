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"Локомотив" дома обыграл "Уфу" и одержал первую победу с 30 октября

При этом по ходу второго тайма команда Маркуса Гисдоля должна была остаться в меньшинстве после фола Баринова.

12 декабря, 17:54

Фото © Twitter / "Локомотив"

Московский "Локомотив" дома переиграл "Уфу" со счётом 2:0 и прервал свою семиматчевую серию без побед во всех турнирах.

Основные события встречи пришлись на второй тайм. Сначала Константин Марадишвили шикарным ударом издали открыл счёт. Правда, за две минуты до этого "Локомотив" мог остаться вдесятером после не самой аккуратной игры Дмитрия Баринова. Однако судья Артём Любимов не стал показывать тому вторую жёлтую. Через несколько минут после мяча Марадишвили своё слово сказал голландский легионер "Локо" Джирано Керк, поставивший точку в матче.

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Благодаря этой виктории железнодорожники поднялись на пятое место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на 10 очков. "Уфа" расположилась на 15-м месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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