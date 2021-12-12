"Локомотив" дома обыграл "Уфу" и одержал первую победу с 30 октября

Основные события встречи пришлись на второй тайм. Сначала Константин Марадишвили шикарным ударом издали открыл счёт. Правда, за две минуты до этого "Локомотив" мог остаться вдесятером после не самой аккуратной игры Дмитрия Баринова. Однако судья Артём Любимов не стал показывать тому вторую жёлтую. Через несколько минут после мяча Марадишвили своё слово сказал голландский легионер "Локо" Джирано Керк, поставивший точку в матче.