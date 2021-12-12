Хоккеиста "Ак Барса" Воронкова унесли со льда на носилках прямо во время матча

Нападающего "Ак Барса" и сборной России Дмитрия Воронкова унесли со льда на носилках во время матча с командой "Салават Юлаев".

Инцидент произошёл во втором периоде. На льду Воронков оказался после того, как получил удар по голове от хоккеиста уфимцев Петра Хохрякова. В результате нападающего "Ак Барса" унесли на носилках. Позднее РИА "Новости" сообщило, что игрок был доставлен в больницу, а также терял сознание.