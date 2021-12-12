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Хоккеиста "Ак Барса" Воронкова унесли со льда на носилках прямо во время матча

Позднее стало известно, что игрок терял сознание и был доставлен в больницу с арены.

12 декабря, 17:19
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Нападающего "Ак Барса" и сборной России Дмитрия Воронкова унесли со льда на носилках во время матча с командой "Салават Юлаев".

Инцидент произошёл во втором периоде. На льду Воронков оказался после того, как получил удар по голове от хоккеиста уфимцев Петра Хохрякова. В результате нападающего "Ак Барса" унесли на носилках. Позднее РИА "Новости" сообщило, что игрок был доставлен в больницу, а также терял сознание.

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Добавим, что встреча завершилась победой "Салавата Юлаева" со счётом 3:2.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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