"Мерседес" подал два протеста после Гран-при Абу-Даби, где Хэмилтон проиграл чемпионство

Судьба гонки и всего сезона решилась на последнем круге после проведённого из-за аварии рестарта.

Команда "Формулы-1" "Мерседес" подала сразу два протеста на результат Гран-при Абу-Даби, на котором решалась судьба чемпионского титула. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

В частности, "Мерседес" собирается опротестовать результаты гонки из-за процедуры рестарта и возможных нарушений, с которыми он проводился. Ещё один протест указывает на обгон Хэмилтона Ферстаппеном на последнем круге гонки, который и принёс голландцу чемпионство.