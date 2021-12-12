"Мерседес" подал два протеста после Гран-при Абу-Даби, где Хэмилтон проиграл чемпионство
Судьба гонки и всего сезона решилась на последнем круге после проведённого из-за аварии рестарта.
© Twitter / Formula 1
Команда "Формулы-1" "Мерседес" подала сразу два протеста на результат Гран-при Абу-Даби, на котором решалась судьба чемпионского титула. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
В частности, "Мерседес" собирается опротестовать результаты гонки из-за процедуры рестарта и возможных нарушений, с которыми он проводился. Ещё один протест указывает на обгон Хэмилтона Ферстаппеном на последнем круге гонки, который и принёс голландцу чемпионство.
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Напомним, Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби и впервые в карьере выиграл сезон "Формулы-1". Судьба чемпионства решилась на последнем круге, где голландец обогнал Льюиса Хэмилтона после проведённого рестарта.
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