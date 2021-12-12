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Регион
Опубликовано 12 декабря 2021, 19:34

"Мерседес" подал два протеста после Гран-при Абу-Даби, где Хэмилтон проиграл чемпионство

Судьба гонки и всего сезона решилась на последнем круге после проведённого из-за аварии рестарта.

Команда "Формулы-1" "Мерседес" подала сразу два протеста на результат Гран-при Абу-Даби, на котором решалась судьба чемпионского титула. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

В частности, "Мерседес" собирается опротестовать результаты гонки из-за процедуры рестарта и возможных нарушений, с которыми он проводился. Ещё один протест указывает на обгон Хэмилтона Ферстаппеном на последнем круге гонки, который и принёс голландцу чемпионство.

Как Ферстаппен на последнем круге обогнал Хэмилтона и стал чемпионом "Формулы-1"
Как Ферстаппен на последнем круге обогнал Хэмилтона и стал чемпионом "Формулы-1"

Напомним, Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби и впервые в карьере выиграл сезон "Формулы-1". Судьба чемпионства решилась на последнем круге, где голландец обогнал Льюиса Хэмилтона после проведённого рестарта.

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Twitter / Formula 1

Шамиль Гаджиев
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