Как Ферстаппен на последнем круге обогнал Хэмилтона и стал чемпионом "Формулы-1" Гран-при Абу-Даби точно войдёт в историю как один из самых неоднозначных, на котором решилась судьба заветного титула. 3759 3759 Коллаж © LIFE. Фото © Dan Istitene / Getty Images, © Clive Mason / Getty Images

Сезон-2021 в "Формуле-1" получился самым интересным и напряжённым за все последние годы. Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен — два главных антагониста — весь сезон радовали болельщиков своими заочными, а порой и очными стычками на трассах. Как итог — всё решилось в финальной гонке. И даже не столько в гонке, сколько на последнем круге.

Большой финал в Абу-Даби

Во время гоночного уик-энда весь мир следил лишь за Ферстаппеном и Хэмилтоном. Даже уходивший из "Формулы-1" Кими Райкконен волновал фанатов не так сильно, как схватка за титул. Повод для этого более чем впечатляющий: впервые с 1974 года у претендентов на победу по итогам сезона было равное количество баллов перед финальной гонкой. Число "369,5" ещё долго будет сниться всем, кто не мыслит своей жизни без "Формулы-1".

Первый серьёзный акт этой истории — квалификация. Победу в ней одержал представитель Нидерландов. С учётом того, что Ферстаппен может хорошо стартовать, казалось, что шансы Хэмилтона начали резко таять. Впрочем, большая часть экспертов всё равно была уверена в том, что именно британский пилот — фаворит на трассе. Для голландца уже начали даже придумывать не самые чистые приёмы, которые сделали бы его чемпионом.

Суть таких придумок проста и понятна: из-за количества побед, которых у Ферстаппена на одну больше, при равенстве баллов именно он был бы первым. Проще говоря, попади оба пилота в аварию, чемпионом бы стал представитель "Ред Булла". Дерзкий и хлёсткий гонщик из Нидерландов, конечно, непредсказуем. Однако ждать от него такого не стоило уж точно.

Сама гонка — истинное удовольствие. Ферстаппен сразу же откатился на второе место, проиграв вдрызг старт Хэмилтону. Но уже на первом круге — скандал года! Пилот "Ред Булла" догнал своего главного конкурента, обогнал его на повороте и, казалось, захватил лидерство. Однако вылетевший с трассы Хэмилтон лихо срезал часть круга и снова вышел в лидеры. По идее, за такое Льюис должен был отдать позицию, однако судьи решили, что делать этого не надо. Разумеется, что в боксах "Ред Булла" это вызвало бешенство.

— Мы шокированы решением судей, поскольку Льюис очевидно получил преимущество за пределами трассы. Правила говорят, что ты должен оставаться в пределах белой линии — и Макс был, а Хэмилтон получил преимущество за пределами гоночного полотна. Мы разочарованы и продолжаем бороться, — заявил руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер.

После этого Хэмилтон уже своего не отдавал. Разрыв между ним и Ферстаппеном то увеличивался, то уменьшался, но несущественно. Судьба гонки и всего сезона перевернулась за несколько кругов до финиша. В аварию попал Николас Латифи, шедший очень далеко позади лидеров. Однако эта ситуация заставила выйти на трассу машину безопасности. По сути, это рестарт. Ферстаппен получил шанс подобраться поближе к Хэмилтону. И это перед последним кругом.

Голландец из "Ред Булла" быстро взял быка за рога и в одном из поворотов эффектно прошёл Хэмилтона, ушёл в небольшой отрыв и... У нас новый чемпион! Гегемония Хэмилтона прервана, а рекорд Михаэля Шумахера по количеству титулов сохранён! Ждали ли мы все такого? Нет, точно нет.

Стычки, перепалки, авария в Монце

В ходе сумасшедшего сезона было всё что угодно. Ни для кого уже давно не секрет, что отношения между "Мерседесом" и "Ред Буллом" натянутые, скажем мягко. По закону жанра команды не просто не любят друг друга — скорее даже не переваривают. "Быки" долгое время говорят о том, что к "Мерседесу" уже давно сформировалось особое отношение, из-за чего не приходится даже думать о какой-либо честности.

Разумеется, в немецкой конюшне на это никак не отвечают. Какое им дело до "Ред Булла", который уже кучу лет безуспешно пытается забрать себе титул? Возможно, Тото Вольфф — персонаж неоднозначный, но заявления "Ред Булла" его вообще особо не волнуют. Впрочем, теперь на них придётся обратить немного больше внимания.

Сезон, к слову, был и правда удивительным. Ферстаппен в ходе чемпионата имел, казалось бы, огромное преимущество, однако растерял его перед самым финалом года. Сама борьба между ним и Хэмилтоном — истинное удовольствие. Тут можно вспомнить и недавнее столкновение в Саудовской Аравии, которое и позволило нам получить вот такой финиш сезона.

Ключевой момент сезона — авария в Монце, когда Ферстаппен просто снёс Хэмилтона, за что потом и был признан виновным. Тогда весь мир увидел, на что готов пилот "Ред Булла" ради титула и как порой неосторожен и дерзок его стиль вождения. Впрочем, была и другая знаковая авария — на Гран-при Великобритании. И вот тогда наказан был именно Хэмилтон.

Впрочем, всё это сейчас совершенно неважно. Хэмилтон жмёт руку Ферстаппену и признаёт его величие. Для 24-летнего голландца это первый титул. Однако волнует нас не столько это, сколько бешеный накал страстей и явно лучший сезон "Формулы-1" в этом веке.

Авторы Шамиль Гаджиев