В Екатеринбурге блогеры перекрыли дорогу ради игры в футбол

Блогеры играют в футбол прямо на дороге. Видео © Instagram / timurkaa

В Екатеринбурге блогеры перекрыли дорогу, чтобы сыграть в футбол прямо на проезжей части. Парни поставили ворота посреди полосы на улице Челюскинцев и начали гонять мяч мимо проезжающих машин. Всё действо сняли на видео и поделились записью в "Инстаграме".

"Просто хотели поддержать спорт, занимайтесь спортом! Футбол — это жизнь. Не доехали до стадиона, решили прямо там поиграть", — прокомментировал в беседе с Лайфом один из блогеров Тимур.

Парень утверждает, что подобные действия не вызвали негативной реакции со стороны водителей, якобы они с приятелями никому не помешали.

"Водители реагировали доброжелательно, позитивно. Кто-то пальцы вверх показывал, кто-то сигналил и улыбался, негатива вообще не было", — уточнил блогер.

Видеоответ блогера timurkaa

Как сообщили Лайфу в пресс-службе ГИБДД по городу, жалоб от водителей действительно не поступало. Однако в ведомстве предупредили об опасности подобных развлечений.

"Сообщение по данному факту в дежурную часть ОГИБДД по Екатеринбургу не поступало. В соответствии с ПДД, пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части навстречу транспортному потоку", — подчеркнули в городской ГИБДД, указав, что проверка в отношении блогеров уже ведётся.