Число жертв разрушительного торнадо в Кентукки увеличилось до 80

"Я знаю, что мы потеряли более 80 жителей Кентукки", — сказал он в эфире телеканала CNN .

Отмечается, что общее число жертв разгула стихии в США превысило 90. При этом сам Бешир ранее признался, что только в Кентукки погибших может быть больше ста человек. Он также назвал это стихийное бедствие самым разрушительным и смертоносным в истории штата.