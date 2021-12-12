Число жертв разрушительного торнадо в Кентукки увеличилось до 80
Как сообщил губернатор региона Энди Бешир, погибших, вероятно, больше. Отмечается, что в общей сложности от разгула стихии в США скончалось уже 90 человек.
Фото © Twitter / Justin Michaels
По меньшей мере 80 человек стали жертвами обрушившегося на западную часть американского штата Кентукки торнадо. Об этом сообщил губернатор региона Энди Бешир.
"Я знаю, что мы потеряли более 80 жителей Кентукки", — сказал он в эфире телеканала CNN.
Отмечается, что общее число жертв разгула стихии в США превысило 90. При этом сам Бешир ранее признался, что только в Кентукки погибших может быть больше ста человек. Он также назвал это стихийное бедствие самым разрушительным и смертоносным в истории штата.
Ранее Лайф сообщал, что на США обрушился сильный торнадо, задев штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число погибших уже превысило 80 человек. В Кентукки наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обвалилась крыша. А в Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек.
Комментариев: 0