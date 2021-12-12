LIFE и хоккейный "Спартак" провели благотворительную акцию для детей-сирот

LIFE и хоккейный клуб "Спартак" совместно с фондом "Детские деревни — SOS" в канун Нового года провели благотворительную акцию для детей-сирот и детей из неблагополучных семей.

Наш портал и красно-белые подарили детям подарки в преддверии праздника, а также вывезли группу детей на матч "Спартака" против "Автомобилиста".