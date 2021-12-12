LIFE и хоккейный "Спартак" провели благотворительную акцию для детей-сирот
Красно-белых сегодня ждёт домашняя игра против екатеринбургского "Автомобилиста".
© ХК "Спартак"
LIFE и хоккейный клуб "Спартак" совместно с фондом "Детские деревни — SOS" в канун Нового года провели благотворительную акцию для детей-сирот и детей из неблагополучных семей.
Наш портал и красно-белые подарили детям подарки в преддверии праздника, а также вывезли группу детей на матч "Спартака" против "Автомобилиста".
Добавим, что красно-белые пока что находятся на седьмом месте в таблице Западной конференции. "Автомобилист" занимает аналогичную позицию на Востоке.
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