Магнитогорский "Металлург" обыграл "Авангард" в матче КХЛ

По ходу встречи сталевары вели со счётом 3:0 после голов Кошелева и Чибисова. Однако омичи сумели вернуться в игру и почти сравнять счёт, но голов Емелина и Прохоркина не хватило для того, чтобы перевести матч в овертайм.