Магнитогорский "Металлург" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
По ходу встречи сталевары были близки к тому, чтобы растерять всё своё комфортное преимущество в счёте.
Фото © ХК "Металлург" Магнитогорск
Магнитогорский "Металлург" на родном льду обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2.
По ходу встречи сталевары вели со счётом 3:0 после голов Кошелева и Чибисова. Однако омичи сумели вернуться в игру и почти сравнять счёт, но голов Емелина и Прохоркина не хватило для того, чтобы перевести матч в овертайм.
Отметим, что "Металлург" продолжает лидировать в Восточной конференции, тогда как "ястребы" располагаются на пятом месте.
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