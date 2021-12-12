"Ахмат" дома разгромил "Химки" в матче с тремя пенальти
Команда Игоря Черевченко продолжает оставаться на последней строчке турнирной таблицы.
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Грозненский "Ахмат" разгромил подмосковные "Химки" в домашнем матче 18-го тура РПЛ и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Что любопытно, три из четырёх мячей грозненцы забили с пенальти. Сначала отличился Коновалов, чуть позже это сделал Тимофеев. Третий пенальти забил Конате, который чуть позже сумел отличиться с игры. Всё, на что хватило гостей, — это гол Трошечкина.
В итоге "Ахмат" сумел подняться на шестое место, тогда как "Химки" продолжают пребывать на последней строчке турнирной таблицы.
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