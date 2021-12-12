"Ахмат" дома разгромил "Химки" в матче с тремя пенальти

Что любопытно, три из четырёх мячей грозненцы забили с пенальти. Сначала отличился Коновалов, чуть позже это сделал Тимофеев. Третий пенальти забил Конате, который чуть позже сумел отличиться с игры. Всё, на что хватило гостей, — это гол Трошечкина.