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"Ахмат" дома разгромил "Химки" в матче с тремя пенальти

Команда Игоря Черевченко продолжает оставаться на последней строчке турнирной таблицы.

12 декабря, 15:27

© ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" разгромил подмосковные "Химки" в домашнем матче 18-го тура РПЛ и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Что любопытно, три из четырёх мячей грозненцы забили с пенальти. Сначала отличился Коновалов, чуть позже это сделал Тимофеев. Третий пенальти забил Конате, который чуть позже сумел отличиться с игры. Всё, на что хватило гостей, — это гол Трошечкина.

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В итоге "Ахмат" сумел подняться на шестое место, тогда как "Химки" продолжают пребывать на последней строчке турнирной таблицы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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