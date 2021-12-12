Блинкен: НАТО ищет варианты для лучшей самозащиты в условиях напряжённости вокруг Украины

Североатлантический альянс ищет варианты защиты себя в условиях напряжённости вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в беседе с телеканалом NBC.

"Мы продолжаем укреплять оборону Украины, чтобы она могла лучше защитить себя, если Россия предпримет агрессию; мы также изучаем, что может сделать НАТО, чтобы лучше защитить себя", — сказал Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что подходы США и союзников к возможным действиям в отношении Москвы не разнятся. Как указал американский госсекретарь, "Большая семёрка" приняла новое заявление на этот счёт.