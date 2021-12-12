Польша пригрозила отказом от выплат в бюджет Евросоюза

Если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление по вопросу верховенства закона, то Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу и начать накладывать вето на принимаемые в Брюсселе решения. Такое заявление сделал министр Юстиции Польши Збигнев Зёбро в беседе с Financial Times.

"Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии", — заявил глава Минюста.

Министр назвал реальной целью Еврокомиссии смену кабмина в Польше. Брюссель при этом прикрывается попыткой добиться верховенства закона. Таким образом полякам посылается сигнал о том, что они не получат денег от Евросоюза, если будут поддерживать нынешнее правительство. "Предполагается, что жестокий экономический шантаж заставит Польшу согласиться с тем, чтобы ЕС был переформатирован в федеральное государство, которое официально управляется из Брюсселя, но на практике — из Берлина", — отметил Зёбро.