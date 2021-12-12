На Сахалине бродячие собаки набросились на мальчика — расцарапали спину и повредили ухо

В сахалинском посёлке Ноглики стая бродячих собак напала на ребёнка прямо около здания администрации населённого пункта. К счастью, местная жительница смогла отбить мальчика у агрессивных животных, однако несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает портал sakhalin.info, инцидент произошёл около 15 часов по местному времени в воскресенье, 12 декабря. После нападения собак ребёнка отвезли в больницу, где оказали помощь. У школьника зафиксировали повреждение уха, а также многочисленные укусы и царапины по всему телу. К счастью, лицо у мальчика оказалось нетронутым — он успел вовремя закрыться руками.

Родственники пострадавшего обратились в полицию с заявлением. К слову, сотрудники Прокуратуры Ногликского района уже организовали проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.