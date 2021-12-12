На Сахалине бродячие собаки набросились на мальчика — расцарапали спину и повредили ухо
На теле ребёнка зафиксированы множественные укусы. Ему предстоит лечение с перевязками. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
Пострадавший ребёнок. Фото © sakhalin.info
В сахалинском посёлке Ноглики стая бродячих собак напала на ребёнка прямо около здания администрации населённого пункта. К счастью, местная жительница смогла отбить мальчика у агрессивных животных, однако несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.
Как сообщает портал sakhalin.info, инцидент произошёл около 15 часов по местному времени в воскресенье, 12 декабря. После нападения собак ребёнка отвезли в больницу, где оказали помощь. У школьника зафиксировали повреждение уха, а также многочисленные укусы и царапины по всему телу. К счастью, лицо у мальчика оказалось нетронутым — он успел вовремя закрыться руками.
Родственники пострадавшего обратились в полицию с заявлением. К слову, сотрудники Прокуратуры Ногликского района уже организовали проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.
"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению законодательства об обращении с безнадзорными животными", — пояснили в ведомстве.
А вот жители Зеленоборска в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись с куда более серьёзной проблемой. Людей держат в страхе волки, которые утащили и съели около 20 собак.
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