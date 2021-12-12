Путин указал на лидерство России в мире по новым вооружениям

"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия. — Прим. Лайфа), но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", — сказал глава государства.

Путин пояснил, что стоящий на вооружении потенциал Москва не просто модернизирует — не забывает и о вводе новых комплексов. "В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", заметил президент. И добавил, что сегодня только у России имеется гиперзвуковое оружие, однако рано или поздно оно может появиться и у других государств.