Путин указал на лидерство России в мире по новым вооружениям
Глава государства также напомнил, что сегодня только у РФ имеется гиперзвуковое оружие.
Владимир Путин © Kremlin.ru
На сегодняшний день Россия занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в документальном фильме "Россия. Новейшая история".
"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия. — Прим. Лайфа), но всё-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", — сказал глава государства.
Путин пояснил, что стоящий на вооружении потенциал Москва не просто модернизирует — не забывает и о вводе новых комплексов. "В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", заметил президент. И добавил, что сегодня только у России имеется гиперзвуковое оружие, однако рано или поздно оно может появиться и у других государств.
Ранее Путин рассказал о спецагентах США, сидевших на ядерных объектах РФ в 90-е. Глава государства отметил, что в тот период американские спецслужбы "лезли везде" в России.
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