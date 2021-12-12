Основная часть голов была забита в первом периоде. Красно-белые вышли вперёд в большинстве усилиями Лехтеря. Однако шайба Спунера, забитая через пару минут, восстановила равновесие. Впрочем, через 14 секунд Дроздов вывел "Спартак" вперёд во второй раз, а ещё через минуту Солодухин сделал счёт 3:1. После этого свердловчане решили сменить вратаря, а через 20 секунд шайба уже оказалась в воротах красно-белых — отличился Кормье. Однако ближе к концу периода Хеед вернул комфортную разницу на табло. Решающая шайба была заброшена Дроздовым уже в пустые ворота за секунду до конца игры.