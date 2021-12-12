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Серия продолжается: "Спартак" одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

Шесть из семи шайб встречи были заброшены ещё в первом периоде, а финальный гол забили за секунду до конца игры.

12 декабря, 16:39

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на своём льду уверенно обыграл "Автомобилист" со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основная часть голов была забита в первом периоде. Красно-белые вышли вперёд в большинстве усилиями Лехтеря. Однако шайба Спунера, забитая через пару минут, восстановила равновесие. Впрочем, через 14 секунд Дроздов вывел "Спартак" вперёд во второй раз, а ещё через минуту Солодухин сделал счёт 3:1. После этого свердловчане решили сменить вратаря, а через 20 секунд шайба уже оказалась в воротах красно-белых — отличился Кормье. Однако ближе к концу периода Хеед вернул комфортную разницу на табло. Решающая шайба была заброшена Дроздовым уже в пустые ворота за секунду до конца игры.

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Добавим, что обе команды занимают седьмые места в таблицах своих конференций: "Спартак" — на Западе, а "Автомобилист" — на Востоке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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