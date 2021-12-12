"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Осасуной" в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Что интересно, голами в составе "Барсы" отметились 19-летние Николас Гонсалес и Абде Эззалзули. У соперников мячи забили Гарсия и Авила. Стоит отметить, что каталонцы упустили преимущество в счёте за четыре минуты до конца основного времени.