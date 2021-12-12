Проблемы продолжаются: "Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче чемпионата Испании
Любопытно, но забитыми мячами в составе каталонцев отметились два 19-летних футболиста.
Фото © Twitter / FC Barcelona
"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Осасуной" в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2.
Что интересно, голами в составе "Барсы" отметились 19-летние Николас Гонсалес и Абде Эззалзули. У соперников мячи забили Гарсия и Авила. Стоит отметить, что каталонцы упустили преимущество в счёте за четыре минуты до конца основного времени.
Добавим, что в турнирной таблице "Барселона" находится на восьмом месте, имея в активе 24 очка.
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