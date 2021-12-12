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Проблемы продолжаются: "Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче чемпионата Испании

Любопытно, но забитыми мячами в составе каталонцев отметились два 19-летних футболиста.

12 декабря, 17:29

Фото © Twitter / FC Barcelona

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Осасуной" в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Что интересно, голами в составе "Барсы" отметились 19-летние Николас Гонсалес и Абде Эззалзули. У соперников мячи забили Гарсия и Авила. Стоит отметить, что каталонцы упустили преимущество в счёте за четыре минуты до конца основного времени.

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Добавим, что в турнирной таблице "Барселона" находится на восьмом месте, имея в активе 24 очка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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