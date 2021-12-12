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"Краснодар" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" и ушёл на зимнюю паузу в топ-5 РПЛ

Команда Виктора Гончаренко не смогла поразить ворота соперников впервые с 6 ноября, когда уступила "Динамо".

12 декабря, 17:53

Фото © Twitter / FCKrasnodar

"Краснодар" в домашнем матче 18-го тура РПЛ сыграл вничью с "Нижним Новгородом". Встреча на арене "быков" завершилась со счётом 0:0.

По ходу встречи "Краснодар" имел больше моментов и мог забить, однако пробить Нигматуллина не удалось. Отметим, что "быки" не забили своему сопернику впервые с 6 ноября. Тогда подопечные Виктора Гончаренко уступили "Динамо". "Нижний" же продлил серию без поражений до трёх матчей.

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В турнирной таблице "Краснодар" пока идёт на четвёртом месте. Обогнать "быков" завтра может "Сочи" в случае победы над "Спартаком". "Нижний Новгород" идёт на 13-м месте, имея 19 очков в активе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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