"Краснодар" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" и ушёл на зимнюю паузу в топ-5 РПЛ

"Краснодар" в домашнем матче 18-го тура РПЛ сыграл вничью с "Нижним Новгородом". Встреча на арене "быков" завершилась со счётом 0:0.

По ходу встречи "Краснодар" имел больше моментов и мог забить, однако пробить Нигматуллина не удалось. Отметим, что "быки" не забили своему сопернику впервые с 6 ноября. Тогда подопечные Виктора Гончаренко уступили "Динамо". "Нижний" же продлил серию без поражений до трёх матчей.