В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса
Тем не менее команда продолжает готовиться к ближайшему матчу, который состоится 14 декабря.
Фото © Matthew Ashton — AMA / Getty Images
Вспышка коронавируса произошла в футбольном клубе "Манчестер Юнайтед", пишет The Sun.
По данным издания, после игры с "Норвичем", которая завершилась победой подопечных Ральфа Рангника, в команде было выявлено несколько случаев заражения. При этом точное количество заболевших, равно как и их имена, не называется.
Добавим, что вспышка ковида никак не повлияла на процесс подготовки команды к матчу АПЛ против "Брентфорда", который запланирован на 14 декабря.
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