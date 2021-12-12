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В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса

Тем не менее команда продолжает готовиться к ближайшему матчу, который состоится 14 декабря.

12 декабря, 17:56
<p>Фото © Matthew Ashton — AMA / Getty Images</p>

Фото © Matthew Ashton — AMA / Getty Images

Вспышка коронавируса произошла в футбольном клубе "Манчестер Юнайтед", пишет The Sun.

По данным издания, после игры с "Норвичем", которая завершилась победой подопечных Ральфа Рангника, в команде было выявлено несколько случаев заражения. При этом точное количество заболевших, равно как и их имена, не называется.

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Добавим, что вспышка ковида никак не повлияла на процесс подготовки команды к матчу АПЛ против "Брентфорда", который запланирован на 14 декабря.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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