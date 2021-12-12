Главврач Лысенко назвала "уханьский" и дельта-штамм наиболее распространёнными в Москве

Дельта-штамм и "уханьский" вариант коронавируса наиболее распространены в Москве. Об этом сообщила главврач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Вести недели".

"С [штаммом ковида] "омикрон" мы не сталкивались. Доминирует "дельта", и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют "уханьским" штаммом", — сказала Лысенко.

Медик выразила надежду, что "омикрон", который пока "ничем существенным не пугает", будет несколько лояльнее "дельты".