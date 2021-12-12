Главврач Лысенко назвала "уханьский" и дельта-штамм наиболее распространёнными в Москве
И отметила, что омикрон-вариант не пугает столичных медиков, а также выразила надежду, что эта мутация коронавируса будет лояльнее к человечеству, чем "дельта".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Дельта-штамм и "уханьский" вариант коронавируса наиболее распространены в Москве. Об этом сообщила главврач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Вести недели".
"С [штаммом ковида] "омикрон" мы не сталкивались. Доминирует "дельта", и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют "уханьским" штаммом", — сказала Лысенко.
Медик выразила надежду, что "омикрон", который пока "ничем существенным не пугает", будет несколько лояльнее "дельты".
Ранее Лайф писал, что в России с начала пандемии выявили свыше 10 миллионов случаев заражения ковидом. За прошедшие 24 часа от болезни вылечился 31 391 человек, общее число выздоровевших достигло 8 741 355.
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