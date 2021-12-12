В ВОЗ считают омикрон-штамм ковида менее опасным в сравнении с "дельтой"

Новый штамм коронавируса "омикрон", вероятно, менее опасен, чем дельта-вариант, поскольку в большинстве выявленных случаев пациенты переносили его бессимптомно либо же у них наблюдались лёгкие и средние симптомы. Об этом говорится в распространённой технической информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), связанной с новым вариантом ковида.

"На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтверждённых доказательств эффективности вакцин против "омикрона". Предварительные данные и значительно изменённый антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", — указано в заявлении.

Кроме того, уточняется, что омикрон-штамм выявлен в 63 странах. Согласно предварительным данным, он быстрее распространится в мире, чем вариант ковида "дельта". "По состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ", — отмечается в документе. Причём в ВОЗ не указывают, с чем связано такое быстрое распространение "омикрона".