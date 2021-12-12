Ревматолог Загребнева назвала симптом, который опасно купировать анальгетиками

Нельзя принимать обезболивающие препараты при острой боли в суставе, которая может сигнализировать о развитии подагры. Об этом сообщила главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева.

По словам медика, самым распространённым проявлением этого заболевания считается боль в первом пальце стопы. Специалист отметила, что, как правило, фаланга припухает, становится красной и горячей. В таких случаях Загребнева настоятельно рекомендует не принимать анальгетиков и перетерпеть боль. Постепенно неприятные ощущения, как указала она, самостоятельно пройдут. Если же купировать болевой синдром таблетками, может развиться межприступный период, который длится от нескольких месяцев до нескольких лет.

"За это время будут продолжаться нарушенные обменные процессы в организме и расти фоновое значение мочевой кислоты в крови", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" врача.

При этом в дальнейшем, по словам Загребневой, приступы станут повторяться и в других суставах. Эти боли также не стоит заглушать анальгетиками, а лучше сразу бежать в больницу, заключила ревматолог.