Захарова уличила Запад в переброске "боевиков" на Украину под видом инструкторов

Страны Запада продолжают милитаризацию Украины. В Незалежную направляют оружие и боевиков, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире канала "Крым 24".

"Украина накачивается вооружениями — речь идёт о прямых поставках, речь идёт о контрактах на будущее, причём, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идёт о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", — резюмировала дипломат.