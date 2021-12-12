Захарова уличила Запад в переброске "боевиков" на Украину под видом инструкторов
Незалежная накачивается вооружениями, указала дипломат, отметив, что контракты заключаются "многомиллионные, миллиардные".
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Страны Запада продолжают милитаризацию Украины. В Незалежную направляют оружие и боевиков, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире канала "Крым 24".
"Украина накачивается вооружениями — речь идёт о прямых поставках, речь идёт о контрактах на будущее, причём, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идёт о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", — резюмировала дипломат.
Ранее сообщалось, что США отложили предоставление военной помощи Украине на $200 млн во избежание напряжённости. Отмечается, что таким образом Вашингтон хочет дать больше времени для дипломатического разрешения ситуации на украинско-российской границе.
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