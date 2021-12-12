НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова уличила Запад в переброске "боевиков" на Украину под видом инструкторов

Незалежная накачивается вооружениями, указала дипломат, отметив, что контракты заключаются "многомиллионные, миллиардные".

12 декабря, 17:46
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Страны Запада продолжают милитаризацию Украины. В Незалежную направляют оружие и боевиков, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире канала "Крым 24".

"Украина накачивается вооружениями — речь идёт о прямых поставках, речь идёт о контрактах на будущее, причём, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идёт о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", — резюмировала дипломат.

Глава Пентагона Остин выступил против "красных линий" для России по Украине

Глава Пентагона Остин выступил против "красных линий" для России по Украине

Ранее сообщалось, что США отложили предоставление военной помощи Украине на $200 млн во избежание напряжённости. Отмечается, что таким образом Вашингтон хочет дать больше времени для дипломатического разрешения ситуации на украинско-российской границе.

300 миллионов долларов: На что Украина потратит "военные" деньги, выделенные США

300 миллионов долларов: На что Украина потратит "военные" деньги, выделенные США

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1