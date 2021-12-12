Экс-премьер Литвы Кубилюс назвал способ давления на Лукашенко

Чтобы решить кризис с продолжающимся транзитом грузов "Беларуськалия" через Литву, премьер-министр республики Ингрида Шимоните не должна соглашаться на отставку министров иностранных дел и транспорта. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

"У премьера есть возможность эффективно разрешить этот труднообъяснимый политический кризис, для которого нет никакого основания. Она должна объявить, что не принимает отставки министров, и уже на этой неделе принять решение, что из-за угроз национальной безопасности и репутации государства транзит прекращается с 1 января", — написал парламентарий на своей странице в "Фейсбуке".

Кубилюс добавил, что кризис Правительства Литвы вызван не решениями кабмина или неудачами, а слишком эмоциональной реакцией на критику. По его словам, транзит белорусской продукции закроется 1 января, поэтому "ничего особенного не произошло".

В Литве разгорелся скандал после того, как против белорусской компании "Беларуськалий" США ввели санкции. При этом Литовские железные дороги продолжили транзит продукции через территорию республики, за который уже получили предоплату. Не выдержав давления и критики, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подал в отставку. Впрочем, сама госпожа премьер заявила, что пока не приняла решение по поводу отставки чиновника, и пообещала найти возможность расторгнуть без финансового ущерба контракт госкомпании "Железные дороги Литвы" с "Беларуськалием".

Напомним, ранее ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Так, под ограничения Евросоюза подпали 183 человека и 26 организаций, а в американский чёрный список попал сын Александра Лукашенко. Кроме того, с 9 декабря вступили в силу санкции против "Беларуськалия". Ожидалось, что в связи с этим прекратится поставка белорусских калийных удобрений через балтийские порты, в том числе через основной перевалочный для "Беларуськалия" порт — Клайпеду, однако транзит не прекратился.