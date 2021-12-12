Тиктокеры из России запустили тренд "А кто ты по конституции?" Видео © Tiktok / nevspominay_/ kos_vee / maks.kama / tatyanablog1402

Российские тиктокеры по-своему решили отметить День Конституции, запустив новый тренд в соцсети. Его суть проста: нужно сложить числа из даты рождения и получившуюся цифру приравнять к номеру статьи основного закона страны. Далее её текст необходимо опубликовать в видеоролике.

К тренду "А кто ты по конституции?" присоединились жители разных уголков страны. Многие комментаторы назвали инициативу здравой, так как в роликах присутствуют просветительские мысли. "Может, хоть так молодёжь будет знать законы своей страны", "Классная идея", — высказались пользователи Сети. Впрочем, не обошлось без критики. Некоторые отметили, что видео смотрелись бы лучше "без кривляний" молодых людей.