Блинкен обсудил с Боррелем помощь Украине в случае "вторжения" России
Вместе Вашингтон и Брюссель заставят заплатить Москву "высокую цену", если она выберет курс военной эскалации конфликта, заверил дипломат.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем вопросы, касающиеся ситуации вокруг России и Украины. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства сообщил в "Твиттере".
"США и Евросоюз едины в поддержке Украины и заставят Россию заплатить высокую цену, если она выберет путь военной эскалации", — уточнил дипломат.
Ранее Блинкен рассказал о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией. Однако напомнил, что вместе с союзниками Вашингтон всегда готов дать ответ на возможные агрессивные действия со стороны Москвы.
Кроме того, Блинкен пригрозил контрмерами в случае "вторжения" России на Украину. Глава Госдепа отметил, что США готовы предпринять различные шаги, от которых ранее воздерживались. Это, по словам дипломата, обернётся для Москвы огромными последствиями.
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