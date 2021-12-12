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Блинкен обсудил с Боррелем помощь Украине в случае "вторжения" России

Вместе Вашингтон и Брюссель заставят заплатить Москву "высокую цену", если она выберет курс военной эскалации конфликта, заверил дипломат.

12 декабря, 17:00
<p>Фото © Ronald Martinez / Getty Images</p>

Фото © Ronald Martinez / Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем вопросы, касающиеся ситуации вокруг России и Украины. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства сообщил в "Твиттере".

"США и Евросоюз едины в поддержке Украины и заставят Россию заплатить высокую цену, если она выберет путь военной эскалации", — уточнил дипломат.

Ранее Блинкен рассказал о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией. Однако напомнил, что вместе с союзниками Вашингтон всегда готов дать ответ на возможные агрессивные действия со стороны Москвы.

Блинкен пригрозил заморозкой "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину

Блинкен пригрозил заморозкой "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину

Кроме того, Блинкен пригрозил контрмерами в случае "вторжения" России на Украину. Глава Госдепа отметил, что США готовы предпринять различные шаги, от которых ранее воздерживались. Это, по словам дипломата, обернётся для Москвы огромными последствиями.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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