Блинкен обсудил с Боррелем помощь Украине в случае "вторжения" России

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем вопросы, касающиеся ситуации вокруг России и Украины. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства сообщил в "Твиттере".

"США и Евросоюз едины в поддержке Украины и заставят Россию заплатить высокую цену, если она выберет путь военной эскалации", — уточнил дипломат.

Ранее Блинкен рассказал о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией. Однако напомнил, что вместе с союзниками Вашингтон всегда готов дать ответ на возможные агрессивные действия со стороны Москвы.