Стало известно об онкологии у 18-летнего виновника взрыва в серпуховском монастыре

Как пишет SHOT , диагноз "онкология" 18-летнему Владиславу С., устроившему взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром, поставили в 2015 году. Из-за рака у него была удалена щитовидная железа, юношу даже признали негодным к военной службе.

Кроме того, он страдал расстройством психики и с 2020 года сидел на антидепрессантах. На учёте по этому заболеванию парень не состоял, однако периодически высказывал мысли о суициде в связи с конфликтами со сверстниками. Владислава даже перевели в православную гимназию, потому что над ним издевались в обычной школе.