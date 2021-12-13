Стало известно об онкологии у 18-летнего виновника взрыва в серпуховском монастыре
У взрывника была удалена щитовидная железа, кроме того, он страдал расстройством психики и сидел на антидепрессантах.
Как пишет SHOT, диагноз "онкология" 18-летнему Владиславу С., устроившему взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром, поставили в 2015 году. Из-за рака у него была удалена щитовидная железа, юношу даже признали негодным к военной службе.
Кроме того, он страдал расстройством психики и с 2020 года сидел на антидепрессантах. На учёте по этому заболеванию парень не состоял, однако периодически высказывал мысли о суициде в связи с конфликтами со сверстниками. Владислава даже перевели в православную гимназию, потому что над ним издевались в обычной школе.
По предварительным данным, подрывник не погиб, но получил тяжёлые травмы и лишился ноги. Информация о его состоянии выясняется.
Бывший гимназист хотел устроить взрыв во время молитвы, но СВУ сработало на входе в серпуховский монастырь
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.
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