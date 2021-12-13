В Долгопрудном подростки жестоко расправились с 40-летним мужчиной

В подмосковном Долгопрудном двое подростков 16 и 17 лет жестоко расправились с 40-летним мужчиной на спортивной площадке одного из домов. Тело погибшего нашли очевидцы спустя около пяти часов. Предположительно, смерть наступила в результате ножевых ранений.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам были задержаны двое причастных к жестокому убийству 40-летнего Ивана В. Ими оказались 17-летний Александр С. и 16-летний Антон К. Подростки нанесли мужчине колото-резаные ранения головы и шеи, от которых последний скончался", — сообщили правоохранители в беседе с kp.ru.

Известно, что 40-летний погибший жил в Долгопрудном, в одном из соседних домов, и работал установщиком оборудования. Что подтолкнуло подростков на совершение жестокого преступления, пока не известно. С ними уже работают следователи.