У хоккеиста сборной России Воронкова восстановилось зрение после сотрясения мозга
Накануне его унесли со льда на носилках во время матча регулярного чемпионата КХЛ.
Дмитрий Воронков. Фото © ХК "Ак Барс"
Зрение нападающего казанского "Ак Барса" и сборной России по хоккею Дмитрия Воронкова восстановилось, левый глаз игрока в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Накануне Воронков в матче регулярного чемпионата КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" получил сотрясение мозга. Его унесли со льда на носилках. Уже находясь в больнице, форвард сообщил, что его левый глаз не видит.
Из-за травмы Воронков пропустит второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.
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В ходе первого в нынешнем сезоне этапа Евротура — Кубка Карьяла — Воронков был капитаном сборной России.
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