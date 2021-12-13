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У хоккеиста сборной России Воронкова восстановилось зрение после сотрясения мозга

Накануне его унесли со льда на носилках во время матча регулярного чемпионата КХЛ.

13 декабря, 08:52
<p>Дмитрий Воронков. Фото © ХК "Ак Барс"</p>

Дмитрий Воронков. Фото © ХК "Ак Барс"

Зрение нападающего казанского "Ак Барса" и сборной России по хоккею Дмитрия Воронкова восстановилось, левый глаз игрока в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне Воронков в матче регулярного чемпионата КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" получил сотрясение мозга. Его унесли со льда на носилках. Уже находясь в больнице, форвард сообщил, что его левый глаз не видит.

Из-за травмы Воронков пропустит второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.

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В ходе первого в нынешнем сезоне этапа Евротура — Кубка Карьяла — Воронков был капитаном сборной России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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