У хоккеиста сборной России Воронкова восстановилось зрение после сотрясения мозга

Зрение нападающего казанского "Ак Барса" и сборной России по хоккею Дмитрия Воронкова восстановилось, левый глаз игрока в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне Воронков в матче регулярного чемпионата КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" получил сотрясение мозга. Его унесли со льда на носилках. Уже находясь в больнице, форвард сообщил, что его левый глаз не видит.

Из-за травмы Воронков пропустит второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.