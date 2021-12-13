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Регион
Опубликовано 13 декабря 2021, 11:21

Слуцкий жёстко раскритиковал состояние поля на стадионе в Казани

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Фото © ТАСС / Егор Алеев

По словам наставника, такого же мнения придерживаются несколько крупных мировых специалистов.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в интервью на ютуб-канале "Осторожно: Собчак" жёстко раскритиковал состояние поле на "Ак-Барс арене" в Казани.

"Вы знаете, что здесь поле — говно? На этом поле вообще нельзя играть в футбол. У нас дважды основной нападающий на этом поле получил серьёзнейшую травму", — сказал Слуцкий.

"Стадион живёт полноценной жизнью": "Ак Барс арена" отреагировала на критику Слуцким качества поля
"Стадион живёт полноценной жизнью": "Ак Барс арена" отреагировала на критику Слуцким качества поля

Он также заметил, что такого же мнения придерживаются его коллеги, которые приезжали в Казань. В частности, он вспомнил португальца Жозе Моуриньо и немецкого наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

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