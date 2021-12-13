Слуцкий жёстко раскритиковал состояние поля на стадионе в Казани

По словам наставника, такого же мнения придерживаются несколько крупных мировых специалистов.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в интервью на ютуб-канале "Осторожно: Собчак" жёстко раскритиковал состояние поле на "Ак-Барс арене" в Казани.

"Вы знаете, что здесь поле — говно? На этом поле вообще нельзя играть в футбол. У нас дважды основной нападающий на этом поле получил серьёзнейшую травму", — сказал Слуцкий.