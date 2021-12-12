Болельщиков ЦСКА задержали на матче КХЛ с "Локомотивом" в Ярославле

Пятеро болельщиков хоккейного ЦСКА были задержаны в ходе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Локомотивом" в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

"В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и прилагаем все усилия, чтобы помочь задержанным. Надеемся на скорейшее разрешение сложившейся ситуации", — сообщает пресс-служба ЦСКА.

В сообщении указывается, что представители ЦСКА находятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Ярославля. В региональном главке МВД раскрыли, что фанаты были задержаны из-за отсутствия защитных масок. Также в ведомстве уточнили, что сотрудники задержали троих мужчин 1976, 1985 и 1994 года рождения, а не пятерых, как сообщалось изначально.

"В городе Ярославле во время проведения хоккейного матча сотрудниками охранного предприятия были выявлены несколько граждан, находившихся на трибуне без средств индивидуальной защиты органов дыхания, которые не реагировали на замечания", — сказано в релизе МВД.

Болельщиков доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении правоохранителю.

Встреча завершилась в овертайме победой хозяев льда со счётом 3:2. В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА, набрав 53 очка, располагается на четвёртой позиции. "Локомотив" идёт на шестой строчке, имея в активе 49 баллов.