Протесты "Мерседеса" по итогам Гран-при Абу-Даби отклонены, Ферстаппен сохранил титул
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В немецкой конюшне были недовольны ситуациями, произошедшими в конце заезда, и попытались оспорить результаты гонки.
Команда "Мерседес" подала протесты на результаты гонки последнего этапа "Формулы-1" Гран-при Абу-Даби, однако стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) отклонили их. Таким образом, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира.
"Мерседес" был недоволен ситуацией, возникшей за пять кругов до финиша, когда с трассы вылетел канадец Николас Латифи, из-за чего была выпущена машина безопасности. Между Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном оказалось пять автомобилей, которым за круг до рестарта разрешили обогнать лидирующего на тот момент Хэмилтона и машину безопасности, а после рестарта на последнем круге гонки Ферстаппен обошёл лидера и выиграл сезон. В немецкой команде посчитали, что результаты заезда нужно засчитать по предпоследнему кругу, однако FIA отклонила протест.
"Стюарды FIA отклонили протесты "Мерседеса" против финальной классификации Гран-при Абу-Даби", — сказано в официальном аккаунте "Формулы-1".
Стюарды ранее также отклонили протест "Мерседеса" на попытку обгона автомобиля семикратного чемпиона Ферстаппеном во время нахождения на трассе автомобиля безопасности.
Напомним, Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и впервые стал чемпионом "Формулы-1". Нидерландский пилот прервал четырёхлетнее доминирование Льюиса Хэмилтона.