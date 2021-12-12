Протесты "Мерседеса" по итогам Гран-при Абу-Даби отклонены, Ферстаппен сохранил титул

"Мерседес" был недоволен ситуацией, возникшей за пять кругов до финиша, когда с трассы вылетел канадец Николас Латифи, из-за чего была выпущена машина безопасности. Между Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном оказалось пять автомобилей, которым за круг до рестарта разрешили обогнать лидирующего на тот момент Хэмилтона и машину безопасности, а после рестарта на последнем круге гонки Ферстаппен обошёл лидера и выиграл сезон. В немецкой команде посчитали, что результаты заезда нужно засчитать по предпоследнему кругу, однако FIA отклонила протест.