Противники обязательной вакцинации на Украине перекрыли трассу Киев – Харьков

Противники обязательной вакцинации от коронавируса на Украине на два часа перекрыли автомобильную трассу Киев – Харьков в районе Полтавы. Из-за них на дороге образовался затор, ведь люди намеренно прохаживались по проезжей части с плакатами и флагами в руках, сообщает издание "Полтавщина".

Отмечается, что демонстранты выкрикивали лозунги против обязательной вакцинации. Также протестующие потребовали отменить принятый Радой в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит запрет на посещение детьми, не получившими профилактические прививки, учреждений образования и оздоровления. О задержаниях участников митинга не сообщается. Помимо того, тысячи противников прививок прошли маршем по улицам Киева.