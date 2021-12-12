Противники обязательной вакцинации на Украине перекрыли трассу Киев – Харьков
Протестующие потребовали отменить принятый Радой в первом чтении законопроект, считая, что он ущемляет права человека.
Фото © ТАСС / SERGEY DOLZHENKO
Противники обязательной вакцинации от коронавируса на Украине на два часа перекрыли автомобильную трассу Киев – Харьков в районе Полтавы. Из-за них на дороге образовался затор, ведь люди намеренно прохаживались по проезжей части с плакатами и флагами в руках, сообщает издание "Полтавщина".
Отмечается, что демонстранты выкрикивали лозунги против обязательной вакцинации. Также протестующие потребовали отменить принятый Радой в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит запрет на посещение детьми, не получившими профилактические прививки, учреждений образования и оздоровления. О задержаниях участников митинга не сообщается. Помимо того, тысячи противников прививок прошли маршем по улицам Киева.
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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине обещали выпустить первую украинскую вакцину от ковида в 2022 году. Президенту Владимиру Зеленскому рассказали, что в Харькове идёт монтаж линии для производства препарата.
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