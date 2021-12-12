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В Австрии сняли локдаун для вакцинированных и переболевших ковидом

При этом для всех останется обязательным ношение масок-респираторов типа FFP2 в общественных местах и транспорте.

12 декабря, 19:34
<p>Австрийский регион Тироль. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spitalskirche_zum_hl._Geist.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Австрийский регион Тироль. Фото © Wikipedia

Действующий в Австрии локдаун больше не распространяется на вакцинированных от ковида или переболевших. Об этом сообщило Австрийское представительство по туризму.

Отмечается, что выход из локдауна будет происходить в несколько этапов: с 12 декабря стали возможны туристические поездки в Тироль, Форарльберг и Бургенланд. Затем 17 декабря обещают открыть отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, также закончится карантин в Верхней Австрии. А с 20 декабря откроются туристические учреждения в Вене.

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Несмотря на снятие ограничительных мер, останется обязательным ношение масок-респираторов типа FFP2 в общественных местах и транспорте. Представительство дополнительно сообщит о завершении локдауна для невакцинированных от ковида жителей и гостей страны.

Отмечается, что в Австрии для прививочной кампании разрешены вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Причём с 3 января 2022 года одноэтапная вакцинация препаратом Johnson & Johnson в стране не будет считаться достаточной для обеспечения статуса "привит".

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Ранее Лайф рассказывал, что свыше 40 тысяч жителей Вены вышли на протесты против принудительной вакцинации. Демонстрации в столице Австрии были и в прошлые выходные. Данных о задержании протестующих пока нет.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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