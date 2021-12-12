В Австрии сняли локдаун для вакцинированных и переболевших ковидом

Действующий в Австрии локдаун больше не распространяется на вакцинированных от ковида или переболевших. Об этом сообщило Австрийское представительство по туризму.

Отмечается, что выход из локдауна будет происходить в несколько этапов: с 12 декабря стали возможны туристические поездки в Тироль, Форарльберг и Бургенланд. Затем 17 декабря обещают открыть отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, также закончится карантин в Верхней Австрии. А с 20 декабря откроются туристические учреждения в Вене.

Несмотря на снятие ограничительных мер, останется обязательным ношение масок-респираторов типа FFP2 в общественных местах и транспорте. Представительство дополнительно сообщит о завершении локдауна для невакцинированных от ковида жителей и гостей страны.

Отмечается, что в Австрии для прививочной кампании разрешены вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Причём с 3 января 2022 года одноэтапная вакцинация препаратом Johnson & Johnson в стране не будет считаться достаточной для обеспечения статуса "привит".