Иммунолог Ярцева назвала препараты, которые могут привести к инсульту после ковида

К инсультам может привести самостоятельная профилактика возможного образования тромбов после коронавируса. Об этом сообщила врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Ura.ru. Как она указала, "творится мракобесие" — все подряд в течение длительных временных промежутков принимают антикоагулянты, в результате получают осложнения в виде геморрагических инсультов.

"Нельзя длительно употреблять после ковида кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения, и врач ему назначил лекарства по показаниям", — объяснила Ярцева.

Сейчас россияне часто употребляют антикоагулянты и перед вакцинацией от ковида, отметил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, люди верят "сомнительным советам в Интернете" и принимаются за самолечение.

"Например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, а при предварительном осмотре врачи видят кровоподтёки. Очень опасно принимать любые лекарственные средства без выяснения причины появления того или иного симптома", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что "нельзя заниматься самолечением без тщательного обследования, без прохождения в поликлинике, особенно в постковидный период, без углублённой диспансеризации, которая, к слову, совершенно бесплатна".