Невролог Тоидзе заявил, что Саакашвили требуется реабилитация за рубежом

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили требуется психонервная реабилитация за рубежом. Об этом заявил журналистам невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии.



"Его (Саакашвили. — Прим. Лайфа) неврологический статус является ведущим в его заболевании. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, которую мы не нашли в Грузии", — сообщил Тоидзе.

Врач также добавил, что Саакашвили нужно лечить в специальном учреждении, которого нет в Грузии.