Невролог Тоидзе заявил, что Саакашвили требуется реабилитация за рубежом
Специалист также добавил, что политика необходимо лечить в специальном учреждении, которого в Грузии нет.
Михаил Саакашвили. Фото © Irakli Gedenidze / Reuters / Pool / Anadolu Agency via Getty Images
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили требуется психонервная реабилитация за рубежом. Об этом заявил журналистам невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии.
"Его (Саакашвили. — Прим. Лайфа) неврологический статус является ведущим в его заболевании. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, которую мы не нашли в Грузии", — сообщил Тоидзе.
Врач также добавил, что Саакашвили нужно лечить в специальном учреждении, которого нет в Грузии.
Ранее руководитель консилиума врачей, занимающихся мониторингом лечения политика, заявила, что у Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. По мнению врачей, политик нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении. 11 декабря сообщалось, что психиатр проверит Саакашвили на фоне заявлений о "пытках" препаратами.
Как уже сообщал Лайф, Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. В последнее время указывалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Также утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота. Член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога.
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