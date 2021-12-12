В аэропорту Сингапура два льва вырвались из клеток при транзите

В сингапурском аэропорту Чанги из клеток во время транзитной остановки вырвались два льва. Об этом написала газета The Straits Times со ссылкой на представителей авиакомпании Singapore Airlines, занимавшейся перевозкой животных.

Причина, по которой хищники вырвались из клетки, пока не установлена. Отмечается, что один из львов забрался на клетку. Ветеринары ввели животным снотворное, а потом доставили их в отделение местной компании Mandai Wildlife Group, которая управляет всеми зоопарками Сингапура.

"Хищники пробудут некоторое время под наблюдением специалистов, после чего будет решаться вопрос с Singapore Airlines о дальнейших действиях", — сообщили представители Mandai Wildlife Group.

Всего перевозили семь львов. При этом в Singapore Airlines не сказали, откуда и куда груз направлялся.