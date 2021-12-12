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Захарова рассказала, как на Украине зачищают информацию

Дипломат подчеркнула, что в стране запугивают журналистов, причём даже тех, кто никогда не был близок к каким-либо крупным медиахолдингам.

12 декабря, 18:21

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Все информационные каналы и сайты на Украине зачищаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24".

"Все эти данные — фактологические данные. Во-первых, они зачистили все каналы, которые могли давать альтернативную информацию. Не против киевского режима, не против каких-то там украинских политиков, а просто дополнением к официальной версии просто какие-то данные. Эти же каналы все зачищены. Зачищаются и сайты", — рассказала дипломат.

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Она подчеркнула, что в Незалежной запугивают журналистов, причём даже тех, кто никогда не был близок к каким-либо крупным медиахолдингам. Это, отметила Захарова, длится уже много лет. "Журналистов убивают, журналисты уезжают, журналистов высылают под угрозами. Проводятся обыски и у журналистов, и в их семьях", — заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об информационной напряжённости вокруг перемещения войск России. Представитель Кремля также назвал большим противоречием заявление президента США Джо Байдена о том, что нет необходимости принимать во внимание "красные линии" Москвы.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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