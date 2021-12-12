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Биолог Милейко назвал напиток, провоцирующий рак пищевода

Специалист отметил, что самыми распространёнными и опасными онкологическими заболеваниями являются рак толстой кишки, простаты, молочной железы и лёгких.

12 декабря, 18:40

Фото © Pexels

Регулярное употребление очень горячего чая может обернуться онкологическим заболеванием. Об этом предупредил глава центра молекулярной онкологии "Онкоатлас" биолог Владислав Милейко.

В целом факторы, провоцирующие развитие рака, неизменны, подчеркнул специалист. По его словам, к ним относятся не только генетическая предрасположенность, но и, к примеру, ожирение, неправильное питание, курение или ультрафиолетовые лучи.

"Риск рака может повысить даже чересчур горячий чай. Так, напиток горячее 65 °C на 70% повышает риск развития рака пищевода", — цитирует "Газета.ru" биолога.

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Милейко добавил, что самыми распространёнными и опасными онкологическими заболеваниями являются рак толстой кишки, простаты, молочной железы и лёгких.

Ранее Лайф рассказывал о признаках, указывающих на рак кишечника. На начальных этапах заболевание практически никак себя не проявляет, однако распознать его всё же можно.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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