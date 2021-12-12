Биолог Милейко назвал напиток, провоцирующий рак пищевода

Регулярное употребление очень горячего чая может обернуться онкологическим заболеванием. Об этом предупредил глава центра молекулярной онкологии "Онкоатлас" биолог Владислав Милейко.

В целом факторы, провоцирующие развитие рака, неизменны, подчеркнул специалист. По его словам, к ним относятся не только генетическая предрасположенность, но и, к примеру, ожирение, неправильное питание, курение или ультрафиолетовые лучи.

"Риск рака может повысить даже чересчур горячий чай. Так, напиток горячее 65 °C на 70% повышает риск развития рака пищевода", — цитирует "Газета.ru" биолога.

Милейко добавил, что самыми распространёнными и опасными онкологическими заболеваниями являются рак толстой кишки, простаты, молочной железы и лёгких.