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Зарезавший пассажира таксист из Петербурга задержан в Воронеже

У погибшего насчитали 17 ножевых ранений. Его приятель остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

12 декабря, 18:34
<p>Джаббар Атакишиев © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32655" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Джаббар Атакишиев © Telegram / SHOT

В Воронеже задержали таксиста из Петербурга, который зарезал одного пассажира и ранил второго. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, 27-летний Джаббар Атакишиев вечером 10 декабря набросился с ножом на двух мужчин на улице Ленсовета в Северной столице. По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что пассажиры не смогли оплатить проезд. Пока один ходил в банкомат, другого водитель удерживал в автомобиле. Впоследствии неадекват отпустил "пленника", но выскочил за ним и напал на обоих пассажиров. Мужчин он изранил ножом. Одному нанёс 17 ранений, тот скончался. Приятель погибшего остаётся в тяжёлом состоянии.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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