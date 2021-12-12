Зарезавший пассажира таксист из Петербурга задержан в Воронеже
У погибшего насчитали 17 ножевых ранений. Его приятель остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.
Джаббар Атакишиев © Telegram / SHOT
В Воронеже задержали таксиста из Петербурга, который зарезал одного пассажира и ранил второго. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, 27-летний Джаббар Атакишиев вечером 10 декабря набросился с ножом на двух мужчин на улице Ленсовета в Северной столице. По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что пассажиры не смогли оплатить проезд. Пока один ходил в банкомат, другого водитель удерживал в автомобиле. Впоследствии неадекват отпустил "пленника", но выскочил за ним и напал на обоих пассажиров. Мужчин он изранил ножом. Одному нанёс 17 ранений, тот скончался. Приятель погибшего остаётся в тяжёлом состоянии.
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