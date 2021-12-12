Умер Висенте Фернандес — кумир мексиканцев и "король мариачи"

Умер известный мексиканский певец, автор песен и исполнитель музыки в жанре ранчера Висенте (Ченте) Фернандес. Артист, чья блестящая карьера длилась на протяжении десятилетий, скончался в возрасте 81 года в больнице в Гвадалахаре, в своём родном штате Халиско.

"Покойтесь с миром, сеньор Висенте Фернандес. С сожалением сообщаем о его смерти в воскресенье, 12 декабря, в 6:15 утра. Было честью и большой гордостью разделить со всеми долгую музыкальную карьеру, отдать всё слушателям. Спасибо, что продолжаете аплодировать, спасибо, что продолжаете петь. #Чентеостаётсякоролём", — говорится в сообщении в блоге Висенте Фернандеса в Instagram.

Как сообщает Noticias Telemundo, предварительно, Фернандес был госпитализирован после того, как 6 августа упал на своём ранчо. С тех пор его лечили, в том числе он перенёс операцию на спинном мозге. В ноябре у звезды были проблемы с дыханием, требовалась респираторная поддержка.

Висенте Фернандес создал свои первые хиты в 1966 году. Самые известные альбомы Фернандеса — El ídolo de México, El Rey, El hijo del pueblo, La ley del monte и To Remember. Икона мексиканской культуры, он стал обладателем четырёх американских и 16 латиноамериканских "Грэмми", снялся в трёх десятках фильмов. В свои годы являлся настоящей звездой светской хроники. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, спикер сената, федеральные министры и мэр Мехико. Прощание с Висенте Фернандесом пройдёт в столичном Дворце изящных искусств. "Я хотел бы умереть там, где Бог хочет забрать меня, но чтоб он дал мне шанс покаяться", — сказал музыкант в одном из своих последних интервью.