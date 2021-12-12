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Канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "нормандского формата"

Олаф Шольц уточнил необходимость использования всех возможностей для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.

12 декабря, 19:09
<p>Фото © ТАСС / EPA / ADAM BERRY / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / ADAM BERRY / POOL

"Нормандский формат" необходимо активировать в будущем для поиска решений ситуации на юго-востоке Украины. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он уточнил необходимость использования всех возможностей для деэскалации конфликта.

"К этому относится и "нормандский формат", который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом", — сказал Шольц после беседы с польским премьером Матеушем Моравецким.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты ждут взаимодействия с новыми властями ФРГ по России и Украине. В разговоре с новым немецким канцлером — Шольцем — президент также затронул вопросы борьбы с пандемией ковида и преодоления климатического кризиса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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