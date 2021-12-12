Канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "нормандского формата"

"Нормандский формат" необходимо активировать в будущем для поиска решений ситуации на юго-востоке Украины. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он уточнил необходимость использования всех возможностей для деэскалации конфликта.

"К этому относится и "нормандский формат", который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом", — сказал Шольц после беседы с польским премьером Матеушем Моравецким.