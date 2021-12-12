Министр обороны Украины обвинил Меркель в блокировке поставок "смертоносного оружия"

Правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель виновато в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. С такими обвинениями выступил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также добавил, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна.

В беседе с газетой Financial Times Резников подчеркнул, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Незалежной противоснайперских систем и винтовок поражения БПЛА. Однако затем смягчил позицию и признал винтовки несмертельным оружием. При этом министр утверждает, что Киев продолжит добиваться приобретения вооружения в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например с США, Британией, Литвой и Францией.

При этом отмечается, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна.