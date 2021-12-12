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Министр обороны Украины обвинил Меркель в блокировке поставок "смертоносного оружия"

Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Киевом противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА.

12 декабря, 19:21
<p>Алексей Резников. Фото © ТАСС/АР</p>

Алексей Резников. Фото © ТАСС/АР

Правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель виновато в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. С такими обвинениями выступил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также добавил, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна.

В беседе с газетой Financial Times Резников подчеркнул, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Незалежной противоснайперских систем и винтовок поражения БПЛА. Однако затем смягчил позицию и признал винтовки несмертельным оружием. При этом министр утверждает, что Киев продолжит добиваться приобретения вооружения в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например с США, Британией, Литвой и Францией.

Глава Минобороны Украины Резников рассказал, что его стране на самом деле нужно от США

Глава Минобороны Украины Резников рассказал, что его стране на самом деле нужно от США

При этом отмечается, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна.

А ранее Лайф рассказывал, что министр обороны Украины Резников заявил о провале политики НАТО по отношению к РФ. Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Москву, не работает, подчеркнул глава оборонного ведомства Незалежной. А также обвинил ФРГ в "заморозке" поставок оружия Киеву.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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