Министр обороны Украины обвинил Меркель в блокировке поставок "смертоносного оружия"
Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Киевом противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА.
Алексей Резников. Фото © ТАСС/АР
Правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель виновато в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. С такими обвинениями выступил министр обороны Украины Алексей Резников. Он также добавил, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна.
В беседе с газетой Financial Times Резников подчеркнул, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Незалежной противоснайперских систем и винтовок поражения БПЛА. Однако затем смягчил позицию и признал винтовки несмертельным оружием. При этом министр утверждает, что Киев продолжит добиваться приобретения вооружения в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например с США, Британией, Литвой и Францией.
При этом отмечается, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна.
А ранее Лайф рассказывал, что министр обороны Украины Резников заявил о провале политики НАТО по отношению к РФ. Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Москву, не работает, подчеркнул глава оборонного ведомства Незалежной. А также обвинил ФРГ в "заморозке" поставок оружия Киеву.
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