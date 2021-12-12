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Сын актёра Максима Дрозда оказался в больнице со "сложной травмой"

Звезда многих популярных фильмов обратилась к подписчикам с просьбой о поддержке в тяжёлый период и получила её. По данным СМИ, повреждение парень заработал в ходе драки.

12 декабря, 19:43
<p>Максим Дрозд с сыном Егором. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVdaimCNGL_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maxdrozd</a></p>

Максим Дрозд с сыном Егором. Фото © Instagram / maxdrozd

Сын знаменитого актёра Максима Дрозда оказался в больнице со "сложной травмой". Отец не раскрыл, что именно произошло с 24-летним Егором, однако звезда сериала "Ликвидация" попросила поклонников молиться за его выздоровление.

"Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божией помощи Егору (Георгию)", — написал Дрозд на своей странице в "Инстаграме".

Подписчики 53-летнего артиста выразили сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления наследнику знаменитости. "Всё будет хорошо. Надо верить очень сильно в это", "Здоровья сыну, держитесь", — высказались они.

По данным МК, травму парень получил в ходе драки в Москве. Его сильно ударили по голове, в результате чего молодой актёр потерял сознание. По предварительным данным, все участники конфликта были пьяны.

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Егор — единственный сын Дрозда, при этом всего у актёра четверо детей. Парень пошёл по стопам отца и поступил в Школу-студию МХАТ. Вместе они даже снимались в сериале "Бабочки и птицы", где Егор сыграл роль персонажа отца в молодости.

Максим Дрозд — популярный актёр, полюбившийся зрителям брутальными образами сильных мужчин, воплощённых им на экране. Он снимался в фильмах "Консультант", "По законам военного времени", "Мурка", "А зори здесь тихие", "Литейный", "Тихая охота" и других картинах. Будущий актёр появился на свет в Одессе и с детства мечтал об актёрской карьере. Подробнее о биографии Дрозда читайте на uznayvse.ru.

А ранее Лайф сообщал, что бывший муж Мэрайи Кэри рассказал о смерти пятимесячного сына. Как признался Ник Кэннон, у малыша почти сразу после рождения обнаружили тяжёлое заболевание. Однако актёр это не афишировал, до конца надеясь на чудо.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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