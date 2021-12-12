Сын актёра Максима Дрозда оказался в больнице со "сложной травмой"

Сын знаменитого актёра Максима Дрозда оказался в больнице со "сложной травмой". Отец не раскрыл, что именно произошло с 24-летним Егором, однако звезда сериала "Ликвидация" попросила поклонников молиться за его выздоровление.

"Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божией помощи Егору (Георгию)", — написал Дрозд на своей странице в "Инстаграме".

Подписчики 53-летнего артиста выразили сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления наследнику знаменитости. "Всё будет хорошо. Надо верить очень сильно в это", "Здоровья сыну, держитесь", — высказались они.

По данным МК, травму парень получил в ходе драки в Москве. Его сильно ударили по голове, в результате чего молодой актёр потерял сознание. По предварительным данным, все участники конфликта были пьяны.

Егор — единственный сын Дрозда, при этом всего у актёра четверо детей. Парень пошёл по стопам отца и поступил в Школу-студию МХАТ. Вместе они даже снимались в сериале "Бабочки и птицы", где Егор сыграл роль персонажа отца в молодости.

Максим Дрозд — популярный актёр, полюбившийся зрителям брутальными образами сильных мужчин, воплощённых им на экране. Он снимался в фильмах "Консультант", "По законам военного времени", "Мурка", "А зори здесь тихие", "Литейный", "Тихая охота" и других картинах. Будущий актёр появился на свет в Одессе и с детства мечтал об актёрской карьере. Подробнее о биографии Дрозда читайте на uznayvse.ru.