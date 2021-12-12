Рекордный снегопад заблокировал авиасообщение в Белграде

В столице Сербии Белграде из-за выпавшего в рекордном количестве снега была нарушена работа аэропорта Никола Тесла. Вылеты из города были частично приостановлены с 12:30 (14:30 мск), отмечается в онлайн-расписании.

Кроме того, во второй половине дня были отложены и некоторые рейсы, прибывающие в Сербию. ТАСС пишет, что в здании аэропорта отключали электричество. А взлётно-посадочная полоса и самолёты были заметены снегом. Отмечается, что пресс-служба аэропорта некоторое время не отвечала на звонки, связь прерывалась при попытке переключения с автоответчика на оператора.

Агентство также передаёт, что на улицы для очистки города от снега вышла спецтехника. Основные магистрали находятся в удовлетворительном состоянии, но сильно затруднено движение на второстепенных дорогах и узких улицах.

Метель в Сербии началась в ночь на 12 декабря и продолжается до сих пор. В Белграде ожидается до 50 сантиметров снега, а это рекорд для страны. Как результат такой разбушевавшейся погоды — множество аварий, падение деревьев и фонарных столбов на проезжую часть. Так, согласно данным портала Srbija Danas, на шоссе Милош Велики произошло ДТП. Полоса обгона была закрыта. А в районе населённого пункта Баина-Башта жители примерно 1600 домов остались без электричества.

Как сообщает портал Republika, перевернулся автобус, в котором ехали члены женской юношеской команды по волейболу. Пострадали четыре спортсменки и тренер. Травмированных госпитализировали, их жизням ничто не угрожает.