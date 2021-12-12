Испанский журналист раскритиковал российские парикмахерские за чрезмерную маскулинность

Испанский журналист Хавьер Колас заявил, что в России барбершопы и парикмахерские для представителей сильного пола "трещат от тестостерона".

"В Москве от тестостерона трещат даже высококлассные парикмахерские", — написал он в статье для El Mundo.

По мнению европейца, россияне большое значение придают маскулинности. В этой связи забота о внешнем виде для них — табу. Колас пояснил, что в московских салонах видел боксёрские груши, флаконы в форме бутылок виски, а также фотографии суровых бородатых мужчин и татуировки в стиле "сделано в Магадане".

Журналист задался вопросом, зачем всё это находится в парикмахерских. И предположил, что такие атрибуты помогают российским мужчинам чувствовать себя мужественными, даже если они "отстригают чёлку".