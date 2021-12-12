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Испанский журналист раскритиковал российские парикмахерские за чрезмерную маскулинность

В России забота о внешнем виде для представителей сильного пола — табу, уверен Колас.

12 декабря, 20:07

Фото © Pixabay

Испанский журналист Хавьер Колас заявил, что в России барбершопы и парикмахерские для представителей сильного пола "трещат от тестостерона".

"В Москве от тестостерона трещат даже высококлассные парикмахерские", — написал он в статье для El Mundo.

По мнению европейца, россияне большое значение придают маскулинности. В этой связи забота о внешнем виде для них — табу. Колас пояснил, что в московских салонах видел боксёрские груши, флаконы в форме бутылок виски, а также фотографии суровых бородатых мужчин и татуировки в стиле "сделано в Магадане".

Журналист задался вопросом, зачем всё это находится в парикмахерских. И предположил, что такие атрибуты помогают российским мужчинам чувствовать себя мужественными, даже если они "отстригают чёлку".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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